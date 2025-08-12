VSK vände och vann – tungt för ÖSK

Västerås SK ställdes mot Örebro SK i superettan.

Då vann VSK med 2–1 efter dubbla mål av Mikkel Ladefoged.

– Det är pissdåligt , säger ÖSK:s Hampus Söderström efter nederlaget.

Under tisdagen ställdes toppen mot botten i superettan. Västerås SK som stod på en tredjeplats mötte jumbon Örebro SK.

Matchen skulle dock börja bäst för ÖSK som strax före halvtid tog ledningen genom Dino Salihovic.

– Det var bara att ta en på en touch, den satt fint där, säger Salihovic om sitt mål till HBO Max.

I den andra halvleken skulle VSK svara. Fyra minuter in i andra akten prickade Mikkel Ladefoged in 1–1 med ett akrobatiskt nummer. Dryga kvarten senare placerade anfallaren in 2–1 till hemmalaget och cementerade slutresultatet.

– Det är inte första gången. Vi känner att vi är ett bra lag med bra spelare och att vi kan matcha de bästa lagen i serien. Men det har satt sig lite mentalt och det är pissdåligt att det gör det. Vi har alla jobbat hela livet för att hamna på den här scenen och då kan man inte heller gå ut och gömma sig, säger ÖSK:s Hampus Söderström efter matchen till HBO Max.

VSK går upp på samma poäng som Kalmar FF i superettan.