Westermark med drömmål mot VSK

Varbergs Bois tar emot Västerås SK i superettans toppstrid.

Den leder hemmalaget med uddamålet – efter att Jesper Westermark cykelsparkat in 1-0.

Se målet här!

Under söndagen ställs Varbergs Bois mot Västerås SK på Påskbergsvallen i Halland.



Inför matchen befanns sig hemmalaget på en tredjeplats med 21 inspelade poäng och VSK på en femteplats med 19 poäng.



Matchen skulle bli en jämn och mållös sådan fram till pausvila.



Drygt fem minuter in i den andra halvleken skulle dock matchens första mål falla.



Efter att ett inlägg mot den bortre delen av straffområdet skarvats tillbaka mot mål slog Bois-spelaren Jesper Westermark till med en cykelspark som gick via ribban och in.



– Det är ett drömmål!, skriker Max-kommentatorn Anders Fredriksson i sändningen.



– Oj, oj, oj, fortsätter han.

