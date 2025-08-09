Kagayama med drömträff – när Sundsvall vann
GIF Sundsvall tog emot Sandviken under lördagen.
Då vann hemmalaget med 1–0.
Enda målskytt var Taiki Kagayama.
GIF Sundsvall tog emot Sandvikens IF under lördagen i superettan.
Då blev Sundsvalls Taiki Kagayama matchens enda målskytt när han i den 42:a minuten vek in från sin kant och sköt en kanon upp i det bortre krysset. Målet blev japanens fjärde den här säsongen.
– Det var ett bra mål, säger Kagayama till Max om sin fullträff och fortsätter:
– Jag är högerfotad, så fort jag får en möjlighet i boxen så vill jag smälla dit den.
Matchen slutade därmed 1–0 och Sundsvall kliver upp på en femteplats efter 18 spelade matcher i superettan.
