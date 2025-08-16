Kalmar besegrade Umeå – Stolt matchhjälte

Kalmar FF tog en tung uddamålsseger denna lördag.

Detta då Malcolm Stolt stod för matchens enda mål mot Umeå.

Kalmar FF fortsätter att gå starkt och denna lördag tog man en ny viktig seger.

Detta då man besegrade Umeå FC med uddamålet.

Malcolm Stolt satte dit matchens enda mål i den 39:e minuten och efter dagens seger så toppar nu KFF superettan-tabellen.

Örgryte IS kan dock gå om vid seger mot Örebro SK imorgon.