Kalmar FF med ny seger – närmar sig allsvenskan

Kalmar FF tog en viktig bortaseger mot Gif Sundsvall och är nu mycket nära en plats i allsvenskan 2026.

Laget vann med 2–0 efter mål av Lars Sætra och ett sent avgörande i slutet av matchen.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF närmar sig allsvenskan efter en stark insats på bortaplan mot Gif Sundsvall.



Matchen på Norrporten Arena var mållös i paus, men i andra halvlek gjorde KFF två mål. Lars Sætra nickade in 1–0 på en hörna, och laget fastställde slutresultatet till 2–0 i slutminuterna.

Med segern toppar Kalmar Superettan med sex poäng ner till trean Örgryte IS, som ligger på kvalplats, och laget har nu goda chanser till uppflyttning.

