Uppgifter: Hakimi missar returmötet mot Bayern München

Achraf Hakimi skadade sig i CL-semin mot Bayern München.

Nu kommer uppgifter om att han kommer missa returen.

Det var i slutminuterna av Paris Saint-Germains 5–4-seger mot Bayern München som Achraf Hakimi såg ut att skada sig. Trots känningen tvingades han spela vidare eftersom tränaren Luis Enrique redan hade gjort alla sina byten.

Nu rapporterar RMC Sport att 27-åringen har ådragit sig en skada i baksida lår. Skadan innebär att han missar semifinalreturen i Champions League, som spelas i München nästa vecka.

Samtidigt finns det hopp om att Hakimi kan vara tillbaka i spel till en eventuell final den 30 maj, och hans deltagande i VM uppges inte vara hotat.

Enligt RMC Sport kan Warren Zaïre-Emery vara ett alternativ som högerback i Hakimis frånvaro.