Kalmar fortsatt obesegrade – kryssade mot Falkenberg

Kalmar FF går som tåget i superettan.

Under fredagen gästade man Falkenbergs FF i den åttonde omgången.

Då fick båda lagen med sig varsin poäng – efter en mållös tillställning.

Efter sju omgångar i superettan befann sig Falkenbergs FF på en niondeplats med nio inspelade poäng.



Kalmar FF hade i sin tur spelat in 17 poäng och toppade serien tillsammans med Varbergs Bois.



Under fredagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Falcon Alkoholfri arena.



Det skulle inte direkt bli någon målfest i Halland för att fira in helgen.



Totalt sköts det sju antal skott i matchen (fyra från Falkenberg och tre från Varbergs Bois). Endast ett av dessa var på mål och matchen slutade mållös.



Det innebär att Falkenbergs FF nu har spelat in 10 poäng och placerar sig i mitten av tabellen. Kalmar leder fortsatt segern i och med Varbergs förlust mot Örgryte borta.





Startelvor:



Falkenbergs FF: Andersson; Borgström, Stålheden, Salo, Bertilsson – Sibelius, Nilsson, Aguda, Lindberg – Shears, Farah Shahin.



Kalmar FF: Brolin, Øverby, Stolt, Jebara, Olusanya, Magashy, Ylätupa, Gojani, Jafarpour, Saetra, Keita.