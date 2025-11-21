Kan vara sista dansen – då lägger han av

Örgryte mot IFK Norrköping i helgen – och det är ett Öis med omkring 1000 allsvenska matcher innanför väggarna.

En hel del av dessa kommer i från Nicklas Bärkroth – som inte håller igen med vad en framgång i kommande kval skulle betyda.

– Klart att det vore stort. Jag skulle jämföra det med mina tre SM-guld, säger 33-åringen till FD.

Över 200 allsvenska matcher.

SM-guld 2007, 2015 och 2019 för IFK Göteborg, IFK Norrköping och Djurgården – och internationellt i Benfica (lån Leira) och Lech Poznan. Lägg där till att han en gång i tiden blev allsvenskans yngste debutant genom tiderna.

Nicklas Bärkroths karriär har helt enkelt ett innehåll och kvalité som inte många spelare som når upp i – och i helgen väntar två av de viktigaste matcher han har gått.

– Det är så jag känner det. En klubb som Öis ska spela i allsvenskan och om vi går upp så är det klart att det är bland det största jag kommer att ha varit med om, säger Bärkroth till FotbollDirekt och kommer in på formen som har gått åt fel håll senaste veckorna.

– Det är en väsentlig fråga. Det är tråkigt med formdippen – men jag tycker ändå inte att den har varit så dålig som resultaten visat, utan snarare har vi haft en riktigt bra säsong och går in i detta dubbelmöte med en positiv känsla. Det är utan tvekan så och jag vet att vi kommer att ha stora möjligheter mot Norrköping – även om det är ett motstånd med stora kvaliteter.

”Vi kommer att utmana Norrköping på allvar”

– Ja, jag är säker på att vi kommer att kunna ladda om och nollställa. Jag har varit med så länge och jag har så mycket att jämföra med att jag vet att min känsla är rätt. Vi kommer att utmana Norrköping på allvar.

Vad betyder erfarenheten i dagens Öis. Ni är ingen vanlig utmanare från superettan?

– Precis. Jag, Tobias Sana, Mikael Dyrestam och våra tränare (Andreas Holmberg, Viktor Lundberg) måste tillsammans ha gjort över 1000 allsvenska matcher. Det är klart att det kommer att betyda mycket. Det är nästan unikt i Superettan. Både Tobias och Mikael har haft en fantastisk betydelse samtidigt som jag tyvärr inte har fått så mycket speltid.

Bakgrunden till stora hål kring speltid bottnar en hel del i att han missade nära tiotalet matcher med en skada i början på säsongen.

Vidare är nu hans kontrakt utgående och han kan ta beslut att lägga av efter säsongen. Det här kan vara det sista vi ser av honom – ännu ett år i superettan är helt enkelt inte aktuellt.

– Nej, det kommer det inte att vara. Med all respekt så har jag gjort fyra år i Superettan, samtidigt som jag ännu känner att jag har kvalité för att spela allsvenskt. Ja, allsvenskan är nödvändigt för att jag ska fortsätta att spela efter den för säsongen.

Nerver… finns det med i bilden efter en så lång karriär?

– Men en viss nervositet…men det är mest för att det betyder så mycket med tanke på att Öis inte varit i allsvenskan sedan 2009. Nerver triggar i gång en också, det är ett påslag.

Hur stort vore det då om ni går hela vägen i det här kvalet?

– Jag har ju alltså vunnit tre SM-guld men det spelar ingen roll… det skulle ändå vara jämförbart. Det är så mycket känslor med i bilden och jag kommer i håg när jag på tidigt 2000-tal tittade på matcher med Örgryte och med min pappa som spelade där då och det är sådant du aldrig glömmer.

Totalt sett står Nicklas Bärkroth noterad för 234 allsvenska matcher. Morgondagens kvalmatch mot IFK Norrköping har avspark klockan 15.00.