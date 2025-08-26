Kalmar FF behövde inte många minuter innan man tog ledningen mot Helsingborgs IF – rättare sagt 47 sekunder.

Därefter drog Benjamin Örn på sig ett rött kort och KFF kunde utöka sin ledning i den andra halvleken.

Det innebär att Smålandsklubben nu leder superettan igen.

Foto: Bildbyrån.

Efter 19 omgångar av superettan hade Kalmar FF spelat ihop 38 poäng och låg en poäng bakom Örgryte IS på förstaplatsen.

Helsingborgs IF hade i sin tur tagit 27 poäng och låg på en tiondeplats i tabellen.

Under tisdagskvällen ställdes de två storklubbarna mot varandra på Guldfågeln arena. Då dröjde det inte lång tid innan matchens första mål föll.

Matchminuten var den första och klockan stod på 47 sekunder när Lukas Kjellnäs glidtacklade in bollen i egen bur efter ett inlägg av KFF:s Kalinauskas. Således var drömstarten för hemmalaget ett faktum.

1-0 Kalmar FF redan i den första minuten! Hemmalaget får en pangstart mot HIF efter ett självmål av Lukas Kjellnäs 🔴⚪ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/bI6hZSQpKx — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 26, 2025

Därefter drog HIF-spelaren Benjamin Örn på sig ett rött kort i den 29:e matchminuten och satte sitt lag i en tuff sits under den sista timmen.

Det skulle också Kalmar ta till vara på, då man i den 71:a minuten utökade sin ledning till 2-0 vilket stod sig till slutvissla.

Segern innebär att Kalmar FF kliver upp på förstaplatsen i serien medan HIF är kvar på en tiondeplats.