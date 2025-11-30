Klart: Arvidsson lämnar Östers IF

Efter nedflyttningen från Allsvenskan lämnar assisterande tränaren Torbjörn Arvidsson Östers IF efter fyra säsonger.

– ”Tobbes” avtal bryts på grund av att vi tyvärr åkte ur allsvenskan, säger sportchefen Ola Larsson till klubbens hemsida.



Östers IF ramlade nyligen ur allsvenskan och spelar nästa säsong i Superettan. Under söndagen meddelades att assisterande tränaren Torbjörn Arvidsson lämnar klubben. Nu letar man både huvudtränare och assisterande tränare till nästa säsong.

Sportchefen Ola Larsson förklarar beslutet:

– ”Tobbes” avtal bryts på grund av att vi tyvärr åkte ur Allsvenskan, och eftersom vi kommer att minska vår ledarstab nästa säsong går vi nu skilda vägar. Vi kommer inte att ersätta ”Tobbe” rakt av utan försöker hitta en lösning där ledarstaben får en annan struktur, säger Larsson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Förutom att ”Tobbe” är en skicklig tränare så är han en mycket fin människa. Jag skulle säga att han förkroppsligar ett gott ledarskap. Jag önskar honom stort lycka till framöver.

Arvidsson själv tackar för tiden i Växjö:

– Fyra år tillsammans på och utanför planen sätter sina spår. Det ska bli spännande att följa Östers utveckling och framgångar framöver. Jag vill tacka hela Östers IF och alla inblandade och önskar föreningen stort lycka till framöver.