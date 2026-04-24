Bekräftat – Sejdiu lämnar Uta Arad: ”Jag ville ha honom”

För några dagar sedan uppgavs Patriot Sejdiu ha brutit sitt avtal med rumänska UTA Arad.

Nu bekräftar tränaren Adrian Mihalcea att så är fallet.

”Vi kunde inte registrera honom”, säger han på en presskonferens.

Under fjolåret var Patriot Sejdiu utlånad till Östers IF från Malmö FF. Vid årsskiftet löpte kontraktet ut med MFF och i mars blev yttern klar för Uta Arad i Rumänien.

Där har dock inte 25-åringen hunnit debutera och för någon dag sedan gjorde uppgifter från Sportbladet gällande att Sejdiu inte hade hunnit registreras och att parterna hade valt att bryta kontraktet.

Nu bekräftar Arads tränare, Adrian Mihalcea, att uppgifterna stämmer.

”Patriot Sejdiu fick inte ens tid att debutera, vi kunde inte registrera honom. Jag ville ha honom. Jag tror att han kunde varit mig till nytta med tanke på våra begränsningar”, sade han under en presskonferens enligt Fotbollskanalen Headlines.

Således står den förre MFF-spelaren utan klubb och är fri på marknaden.



