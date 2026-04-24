Kritisk mot domslutet i Degerfors: ”Hade varit mer effektivt”

I går avgjorde Degerfors matchen mot AIK efter ett omdiskuterat domslut.

Det stod 1–1 mellan Degerfors och AIK i går när Johan Hove skulle ta en frispark på egen planhalva i minut 85. Norrmannen valde då att skjuta på en stillastående Dijan Vukojevic, med avsikt att få spelaren varnad.

I stället för att domaren blåste för att ta om frisparken fortsatte spelet. Då kunde Vukojevic hitta Arman Taranis som satte dit segermålet för hemmalaget.

– Det var en hjärnblödning från mig. Jag tänkte att jag skulle få ett gult kort på han som ställde sig framför bollen, som regelverket säger, sade Hove till SVT efter matchen.

I dag, fredag, menar den före detta elitdomaren Jonas Eriksson att han hade valt ett annat beslut jämfört med det som Victor Wolf tog på Stora Valla i går.

– Situationen på Stora Valla kan lösas på tre olika sätt, säger Eriksson till SVT.

– Antingen ger man Vukojevic en varning för att han inte tar rätt avstånd på en gång, det vill säga 9,15 (meter). Å andra sidan har spelaren ingen skyldighet att springa därifrån, framförallt om man befinner sig inom det spelområde där förseelsen sker. Eller så tar man ytterligheten, det vill säga att man gör absolut ingenting. Man låter spelet fortgå efter att Johan Hove slagit igång bollen bara för att få Vukojevic varnad, man bryr sig inte, fortsätter han.

Det tredje, och sista sättet, att hantera situationen hade varit mest optimalt – om man frågar Eriksson.

– Eller så gör man på det tredje sättet, vilket jag föredrar. Man blåser om frisparken och säger till Hove att ”jag vet vad du gjorde, du försökte att få honom varnad” och man säger till Vukojevic att han får gå ifrån snabbt nästa gång. Man låter AIK ta frisparken så hamnar man inte i en liknande situation. Det hade varit smartare och mer effektivt, avslutar Eriksson.

Matchen mellan Degerfors och AIK slutade till sist 2-1 för hemmalaget.