Abdullah Iqbal blev utbuad efter skadan: ”Fantastiskt”

I går spelade Gais och Mjällby 0-0 – i en match där Abdullah Iqbal skadade sig och blev utbuad.

Nu ger dansk-pakistaniern sin syn på situationen, och hyllar hemmapubliken.

– Utan supportrarna hade det känts som en vänskapsmatch, förklarar mittbacken till GP.

Det var i början av den andra halvleken mellan Gais och Mjällby som hemmalaget skapade ett stort tryck och var nära att spräcka målnollan i matchen.

Då blev de regerande mästarnas mittback, Abdullah Iqbal, liggande i gräset på Gamla Ullevi efter en duell med August Wängberg. Efter att Gais försökt att återstarta spelet valde domaren Oscar Johnson att stoppa det. Det gjorde några av spelarna i ”Makrillarna” ursinniga – däribland Joackim Fagerjord och Henry Sletsjö.

– Det kändes som att han försökte lugna ner det så att de skulle få andas lite och snacka ihop sig med tränarteamet. Jag sa väl bara till honom att ställa sig upp och köra, säger Fagerjord till GP.

Efter omkring två minuter blev Iqbal avledd från planen, men var snabbt tillbaka på den och möttes då av burop från hemmasupportrarna.

– På något sätt hade det varit gött att komma åt det. Jag gillar inte det, jag gillar att det går snabbt, man ska inte tjäna på att lägga sig om man inte har ont, fortsätter Fagerjord.

Abdullah Iqbal själv menar dock att det inte var tal om någon filmning eller maskning. Däremot hade han ingenting emot att bli utbuad.

– En av de sakerna jag gillar mest med att spela här i Sverige är supporterkulturen. Den är fantastisk. Jag har inget emot Gais-supportrarna. Att de var här gjorde matchen bara roligare. Utan dem hade det känts som en vänskapsmatch, säger han till tidningen.

