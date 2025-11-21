Klart: Fyra spelare lämnar Umeå FC

Melker Uppenberg, Leo Jansson, Emil Tot Wikström och Teo Grönborg.

Det är fyra spelare som har varit inlånade till Umeå FC.

Nu står det klart att ingen av dem blir kvar i klubben.

Foto: Bildbyrån

Årets säsong i superettan för nykomlingen Umeå FC blev ingen lätt sådan. Detta då man slutade sist i tabellen och endast vann fyra matcher.

Nästa säsong väntar således spel i Ettan Norra. Då får man klara sig utan fyra spelare som var med under årets säsong.

På sin hemsida meddelar nämligen Umeå FC att de inlånade spelarna Melker Uppenberg, Leo Jansson, Emil Tot Wikström och Teo Grönborg lämnar truppen.

Detta för att återvända till de klubbar som lånade ut dem – i form av Elfsborg, Varbergs Bois, IK Brage och Degerfors IF.

– Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Melker, Leo, Emil och Teo för deras professionalism och insatser i Umeå FC under säsongen. Alla fyra har bidragit på och utanför planen och varit viktiga delar av gruppen, säger sportchef Adam Chennoufi i ett uttalande och fortsätter:

– Melker kom in inför säsongen och gjorde ett starkt arbete varje dag, både i träningsmiljön och i de matcher han spelade. Leo och Teo anslöt under sommaren och tog stora kliv hos oss, där båda visade fina kvaliteter och bidrog under hösten. Emil hade en lovande start innan hans säsong tyvärr avbröts av en skada, men även han gav mycket till laget under sin tid här. Nu när låneavtalen är avslutade återvänder de till sina ordinarie klubbar. Vi kommer dock att fortsätta följa deras utveckling och har en pågående dialog med dom inför framtiden, avslutar han.