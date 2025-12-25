Klart: Haynes tar över AFC Malmö

Kort efter avskedet från Trelleborgs FF står det klart att Kristian Haynes är tillbaka i tränarrollen.

45-åringen tar över som huvudtränare för AFC Malmö.



I förrgår meddelade Trelleborgs FF att Kristian Haynes lämnar klubben. Nu har han presenterats som ny huvudtränare för AFC Malmö, som bekräftar rekryteringen på sin officiella hemsida.

Haynes har en lång historia i Trelleborgs FF. Som spelare gjorde han tre sejourer i klubben. Han har varit huvudtränare för seniorlaget i två omgångar samt arbetat inom ungdomsverksamheten.



Så sent som i juni i år tog Haynes över som huvudtränare för Trelleborgs A-lag. Säsongen slutade dock med en 15:e plats i Superettan, vilket innebär att klubben spelar i Ettan Södra nästa år. Kort därefter stod det klart att parterna går skilda vägar.

Nu väntar i stället ett nytt uppdrag i Malmö. Haynes själv beskriver valet av AFC Malmö:

– Jag drivs av utmaningar. Redan från första mötet såg jag människor där det lyser i ögonen, och där det finns en solklar vision och ambition att ta sig till svensk elitfotboll. Jag hoppas verkligen kunna hjälpa AFC att uppfylla sin målsättning, säger han till klubbens hemsida.