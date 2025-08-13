Klart: Jeremiah Björnler förlänger med Gif Sundsvall

Jeremiah Björnler säkras upp av Gif Sundsvall.

Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2028.

Gif Sundsvall meddelar denna onsdagskväll att man säkrar upp Jeremiah Björnler.

20-åringen och Giffarna är överens om ett nytt kontrakt.

– Jag är väldigt stolt över att skriva på ett nytt kontrakt med klubben som har varit mitt hem i så många år, säger Björnler och fortsätter:

– På sistone har mitt självförtroende vuxit, vilket jag är väldigt glad över. Nu är jag ännu mer taggad på att fortsätta ge allt för GIF och förhoppningsvis hjälpa laget till framtida framgångar.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2028.

GIF Sundsvall och Jeremiah Björnler är överens om ett nytt kontrakt. Den 20-årige offensiva mittfältaren har skrivit ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2028.



Läs mer på vår hemsida: https://t.co/ww9Yc3lyNV pic.twitter.com/CtwdGNmKIL — GIF Sundsvall (@GIFSundsvall) August 13, 2025