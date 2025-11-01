Klart: Ljungskile SK tar steget upp i superettan

För första gången sedan år 2000 har Ljungskile SK tagit steget upp till superettan.

Detta står klart efter att man besegrat Skövde AIK med 5-1 under lördagen.

Foto: Bildbyrån

För 25 år sedan spelade Ljungskile SK sin senaste säsong i superettan.

Nu har föreningen från Bohuslän tagit steget upp till den svenska andradivisionen igen. Nästa års säsong i superettan kommer tämligen lägligt för Ljungskile som förening – då man firar 100 år som klubb.

Avancemanget säkrade man under lördagen när man besegrade Skövde AIK med hela 5-1 hemma på Skarsjövallen. Redan i paus ledde man med fyra mål, då Linus Carlstrand, Vilmer Tyrén, Lukas Lindholm Corner och Daniel Lagerlöf hade gjort varsitt mål.

När domaren blåste för fulltid stormades planen av glada LSK-supportrar som bland annat hissade vissa spelare upp i luften, enligt Bohusläningen.

Rent historiskt har Ljungskile SK gjort två allsvenska säsonger. Den ena 1997 och den andra 2008.