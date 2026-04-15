Lägger ner karriären – för att bli tränare

Jonjo Shelvey väljer att lägga fotbollsskorna på hyllan.

Han har redan hittat ett nytt jobb – som tränare i Förenade Arabemiraten.

– Min ambition är att nå hela vägen till toppen som tränare, säger Shelvey enligt The Mirror.

Jonjo Shelvey valde i september 2025 att skriva på för Arabian Falcons i Förenade Arabemiraten. Nu väljer engelsmannen att avsluta karriären för att istället bli klubbens tränare.

Arabian Falcon spelar för närvarande i den emiratiska tredjeligan.

– Jag ser fram emot att ta mig an den här utmaningen och leda Falcons framåt. Vi har en talangfull grupp och en tydlig vision om att nå uppflyttning och bygga något speciellt i Dubai. Min ambition är att nå hela vägen till toppen som tränare, och det här är det perfekta projektet för att bevisa mig själv och vad jag går för, säger Shelvey enligt The Mirror.

Arabian Falcons har sedan en tid tillbaka en engelsk prägel. I spelartruppen finns den tidigare Manchester United-talangen Raval Morrison, som 2019 spelade en match för Östersund i allsvenskan.

Längre upp i hierarkin finns den tidigare Crystal Palace-yttern Jason Punchen, som agerar som delägare och fotbollschef för klubben.

Jonjo Shelvey har under sin spelarkarriär representerat klubbar som Liverpool, Swansea City och Newcastle United. Han är noterad för sex landskamper för England.