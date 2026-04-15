Beskedet: John Mellberg tillbaka i träning

John Mellberg har inte kunnat spela fotboll sedan sedan i somras.

Nu meddelar mittbackens klubb Red Bull Salzburg att han är tillbaka på träningsplanen.

Foto: Bildbyrån

Senast som John Mellberg spelade för Red Bull Salzburg var mot Al-Hilal i klubblags-VM sommaren 2025. Kort därpå drabbades mittbacken av skador i knäet och sedan i låret.

Nu, åtta månade senare, meddelar de österrikiska storklubben att mittbacken är tillbaka på träningsplanen. Om han är redo att spela nästa match framgår däremot inte.

John Mellberg, som är son till den tidigare landslagsbacken Olof Mellberg, har ett avtal med Red Bull Salzburg som sträcker sig till juni 2028.

Han har hittills spelat åtta tävlingsmatcher för klubben sedan han anslöt från Brommapojkarna 2023. Han har även gjort 25 matcher för Salzburgs farmarlag FC Liefering i den österrikiska andradivisionen.