Uppgifter: Lampard aktuell för Premier League

Frank Lampard har gjort succé i Coventry.

Nu övervägs tränaren av Bournemouth i Premier League.

Det rapporterar The I Paper.

Under tisdagen stod det klart att Andoni Iraola lämnar som huvudtränare i Bournemouth efter säsongen. ”The Cherries” har ännu inte presenterat någon ersättare till spanjoren.

Enligt tidningen The I Paper nämns Coventrys tränare och Chelsea-ikonen Frank Lampard som en potentiell ersättare till Iraola. Lampard leder Coventry mot uppflyttning till Premier League och de toppar Championship med tio poäng ner till tvåan Ipswich med fyra omgångar kvar.

The I Paper nämner även Rayo Vallecanos Iñigo Pérez som ett namn på listan över tänkbara tränare.

Frank Lampard har tidigare varit tränare i klubbar som Everton, Derby och Chelsea.