Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Då spelas finalerna i svenska cupen

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby mot Hammarby i finalen i svenska cupen.
Nu har avsparkstiden bekräftats.
Matchen spelas klockan 15.00 på torsdagen den 14 maj.

Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare har det slagits fast att herrfinalen av svenska cupen spelas på neutral plan. Mjällby AIF och Hammarby IF kommer att göra upp på Strawberry Arena i Stockholm.

Nu har det blivit officiellt vilken tid matchen spelas. Svenska Fotbollförbundet bekräftar att avsparkstiden blir klockan 15.00, på Kristi himmelfärds dag torsdagen den 14 maj.

Även avsparkstiden för damernas cupfinal har spikats där Hammarby och BK Häcken gör upp.

Damfinalen spelas den 16 maj med avsparkstid 15.00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt