Kalmar FF har gjort klart med ny sportchef.

Mats Winblad ersätter Jörgen Petersson.

– Att få kliva in i rollen som sportchef i Kalmar FF känns otroligt inspirerande, säger han via klubbens hemsida.

Kalmar FF har varit på jakt efter en permanent sportchef sedan Jörgen Petersson lämnade i slutet av 2024.

Nu har man gjort klart med en ny sportchef, Mats Winblad ansluter till Smålandsklubben och med det så lämnar han IK Oddevold.

– Att få kliva in i rollen som sportchef i Kalmar FF känns otroligt inspirerande. Efter mina samtal med föreningen känner jag att det här uppdraget är helt rätt för mig, och jag ser verkligen fram emot att arbeta stenhårt för föreningen och de fantastiska supportrarna som Kalmar FF har. Det finns en stor kompetens bland människorna som arbetar här och en stark ledning – alla förutsättningar finns för att vi tillsammans ska kunna skapa något riktigt bra., säger Mats Winblad.

I samband med att Winblad kliver in som sportchef återgår Peter Swärdh helt till rollen som chefsscout.