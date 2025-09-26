Klart: Mittfältaren förlänger med Kalmar FF

Robert Gojani förblir Kalmar FF trogen.

Denna fredag meddelar klubben att parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2027.

Foto: Bildbyrån

Kalmar FF-mittfältaren Robert Gojani har suttit på ett kontrakt som varit utgående vid årsskiftet.

Så är dock inte fallet längre, för denna fredag står det klart att 32-åringen och Smålandsklubben är överens om ett nytt avtal.

– Det känns väldigt glädjande att vi har kommit överens med ett nytt avtal tillsammans med Robert, säger Peter Swärdh via klubbens hemsida och fortsätter:

– Han bidrar med kvalitet, erfarenhet och engagemang både på och utanför planen. Nu ser vi fram emot att Robert Gojani fortsätter vara en viktig del av Kalmar FF:s sportsliga utveckling.

– Det känns fantastiskt att fortsätta vara en del av Kalmar FF:s resa framåt, säger Gojani och fortsätter:

– Jag känner en stolthet över att få representera den här föreningen, och för mig har det hela tiden varit självklart att fortsätta spela i den rödvita tröjan. När föreningen tog initiativ till att diskutera en förlängning gick allt rätt snabbt och det känns skönt att ha allting på plats.

Den här säsongen står 32-åringen noterad för ett mål på 20 matcher i superettan.