Klart: Örgryte IS förlänger med sportchefen

Pontus Farnerud säkras upp av Örgryte IS.

Sportchefen och klubben är överens om ett nytt avtal.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2028.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS har stått för en fin säsong och en starkt bidragande faktor har varit sportchef Pontus Farneruds fina arbete.

Nu står det klart att sportchefen säkras upp.

Öis meddelar denna onsdag att man är överens med Farnerud om ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

– Jag känner en stor stolthet över förtroendet att fortsätta bygga vidare på det vi påbörjat och utveckla ÖIS i alla delar av verksamheten. Intresset och känslan runt ÖIS är väldigt positiv, det finns ett driv och en glädje hos såväl spelare, ledare och personal att komma till ÖIS-gården och vilja bli bättre – individuellt, som lag och som förening, säger han via klubbens hemsida.