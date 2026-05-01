Unai Emery rasande: ”Var är VAR?”

Aston Villas Ollie Watkins tacklades hårt av Nottingham Forests Elliot Anderson.

Forest-spelaren fick dock ingen bestraffning.

– Det är ett enormt misstag, säger Villa-tränaren Unai Emery efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest besegrade Aston Villa med 1–0 i Europa League och har därmed ena foten i finalen. Villas tränare Unai Emery är däremot mest upprörd över en enskild situation i den första halvleken.

Forest-mittfältaren Elliot Anderson stod för en glidtackling som träffade vristen på Ollie Watkins i Aston Villa. Efter en kort diskussion med VAR-rummet valde domaren Joao Pinheiro att låta matchen fortsätta, utan att bestraffa Anderson.

– Det är ett enormt misstag – ett enormt misstag. Ollie Watkins var nära att bryta fotleden. VAR har ett stort ansvar och måste ge oss en förklaring. Det är galet, säger Emery enligt BBC.

Villa-tränaren fortsätta sin utläggning under presskonferensen efter matchen.

– Domaren kan inte se det som jag gör. En sådan situation kan bryta hans fotled. VAR är bra om det används rättvist. Vad tycker du? Wow. I fotbollen har jag jobbat i 20 år som tränare. Ibland är besluten jämna. Jag är till 100 procent för VAR, men vi måste hantera det på rätt sätt. En sådan situation – det råder inga tvivel. Var är VAR?

Returen mellan lagen spelas på Villa Park på torsdag.