Klart: Öster värvar finländsk talang
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Östers IF har värvat mittbacken Aaron Traore inför nästa säsong.
19-åringen kommer från den finska andraligan.
– Jag ser fram emot att spela framför alla supportrar, säger han.
Det blir en ung förstärkning i backlinjen för Öster inför nästa säsong. Klubben har skrivit kontrakt med Aaron Traore, en finländsk mittback med rötter i Togo, som senast spelade i Mikkelin Palloilijat.
– Öster är en stor klubb med en fin historia och jag är väldigt glad över att skriva på mitt avtal. Jag har förstått hur mycket Öster betyder för människorna i Växjö, säger Traore på klubbens hemsida.
Sportchefen Ola Larsson tror att 19-åringen kan utvecklas i klubben.
– Vi får in en ung spännande spelare som jag tror kan ta nästa steg i sin utveckling här hos oss. Han är en stor, fysisk försvarare som även är trygg med bollen och som kan använda båda fötterna i sina uppspel.
Traore ansluter till Öster i januari.
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