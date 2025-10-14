Klart: Pedro Ribeiro lämnar Västerås

Brasilianaren Pedro Ribeiro lämnar Västerås efter säsongen.

Det meddelar klubben under tisdagen.



Foto: Bildbyrån

Pedro Ribeiro anslöt inför säsongen 2020 till Västerås SK. 35-åringen blev i år noterad för 13 matcher i Superettan varav två från start.

Nu står det klart att han lämnar klubben eftersom hans kontakt inte kommer förlängas.

– Vi hade nya tränare 2020 och det var pandemi, så det var ojämna prestationer. Jag tycker att det blev stabilare på hösten 2021 när Taha Ali och Erik Björndahl kom in och lyfte spelet. Någonstans där ser jag en vändpunkt, bitarna började falla på plats och det vi ser idag började ta form där. När vi slog allsvenska Varbergs BoIS på bortaplan i cupen 2023 kunde vi se att vi hade ett bra spel och ett bra lag. Vi fick ett kvitto på att det vi jobbat med höll på hög nivå och där på försäsongen började vi hoppas på att vara med riktigt högt upp i tabellen, något vi aldrig varit i närheten av tidigare, säger Pedro via klubbens uttalande.