Klart: Så spelas omgång 27-30 av superettan

Snart har två tredjedelar av superettan spelats.

Vi närmar oss således slutspurten av säsongen.

Nu har också de sista omgångarna fastställts.

19 omgångar och med stormsteg så närmar vi oss slutspurten av superettan.

Vilka lag kommer att ta steget upp till allsvenskan och vilka lag kommer att åk ut? Svaret på den frågan är nu inte långt bort.

När det hela troligen kommer att avgöras kommer vara under slutomgångarna och dessa har nu fastställts med tid och dag.

Se hur omgång 27-30 av superettan spelas nedan:

Omgång 27:

Lördag 18 oktober:

13:00 Västerås SK – GIF Sundsvall

15:00 Kalmar FF – IK Oddevold

15:00 Varbergs BoIS – Sandvikens IF

15:00 Östersunds FK – IK Brage

17:00 Falkenbergs FF – Örgryte IS

Söndag 19 november:

13:00 Utsiktens BK – Trelleborgs FF

15:00 Landskrona BoIS – Umeå FC

15:00 Helsingborgs IF – Örebro SK

Omgång 28:

Fredag 24 oktober:

19:00 Örgryte IS – Västerås SK

Lördag 25 oktober:

13:00 Umeå FC – Varbergs BoIS

15:00 GIF Sundsvall – Kalmar FF

15:00 IK Brage – Helsingborgs IF

15:00 IK Oddevold – Östersunds FK

15:00 Sandvikens IF – Utsiktens BK

Söndag 26 oktober:

13:00 Trelleborgs FF – Falkenbergs FF

15:00 Örebro SK – Landskrona BoIS

Omgång 29:

Lördag 1 november:

13:00 Falkenbergs FF – Västerås SK

13:00 Örgryte IS – Kalmar FF

15:00 Helsingborgs IF – GIF Sundsvall

15:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF

15:00 Umeå FC – Sandvikens IF

15:00 Varbergs BoIS – IK Brage

Söndag 2 november:

15:00 Örebro SK – Utsiktens BK

Måndag 3 november:

19:00 Landskrona BoIS – IK Oddevold

Omgång 30:

Lördag 8 november:

15:00 GIF Sundsvall – Örgryte IS

15:00 IK Brage – Landskrona BoIS

15:00 IK Oddevold – Helsingborgs IF

15:00 Kalmar FF – Falkenbergs FF

15:00 Sandvikens IF – Östersunds FK

15:00 Trelleborgs FF – Örebro SK

15:00 Utsiktens BK – Umeå FC

15:00 Västerås SK – Varbergs BoIS

FOTNOT: Spelschemat till de sista omgångarna är hämtat från Sef:s hemsida.