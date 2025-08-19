Klart: Så spelas omgång 27-30 av superettan
Snart har två tredjedelar av superettan spelats.
Vi närmar oss således slutspurten av säsongen.
Nu har också de sista omgångarna fastställts.
19 omgångar och med stormsteg så närmar vi oss slutspurten av superettan.
Vilka lag kommer att ta steget upp till allsvenskan och vilka lag kommer att åk ut? Svaret på den frågan är nu inte långt bort.
När det hela troligen kommer att avgöras kommer vara under slutomgångarna och dessa har nu fastställts med tid och dag.
Se hur omgång 27-30 av superettan spelas nedan:
Omgång 27:
Lördag 18 oktober:
13:00 Västerås SK – GIF Sundsvall
15:00 Kalmar FF – IK Oddevold
15:00 Varbergs BoIS – Sandvikens IF
15:00 Östersunds FK – IK Brage
17:00 Falkenbergs FF – Örgryte IS
Söndag 19 november:
13:00 Utsiktens BK – Trelleborgs FF
15:00 Landskrona BoIS – Umeå FC
15:00 Helsingborgs IF – Örebro SK
Omgång 28:
Fredag 24 oktober:
19:00 Örgryte IS – Västerås SK
Lördag 25 oktober:
13:00 Umeå FC – Varbergs BoIS
15:00 GIF Sundsvall – Kalmar FF
15:00 IK Brage – Helsingborgs IF
15:00 IK Oddevold – Östersunds FK
15:00 Sandvikens IF – Utsiktens BK
Söndag 26 oktober:
13:00 Trelleborgs FF – Falkenbergs FF
15:00 Örebro SK – Landskrona BoIS
Omgång 29:
Lördag 1 november:
13:00 Falkenbergs FF – Västerås SK
13:00 Örgryte IS – Kalmar FF
15:00 Helsingborgs IF – GIF Sundsvall
15:00 Östersunds FK – Trelleborgs FF
15:00 Umeå FC – Sandvikens IF
15:00 Varbergs BoIS – IK Brage
Söndag 2 november:
15:00 Örebro SK – Utsiktens BK
Måndag 3 november:
19:00 Landskrona BoIS – IK Oddevold
Omgång 30:
Lördag 8 november:
15:00 GIF Sundsvall – Örgryte IS
15:00 IK Brage – Landskrona BoIS
15:00 IK Oddevold – Helsingborgs IF
15:00 Kalmar FF – Falkenbergs FF
15:00 Sandvikens IF – Östersunds FK
15:00 Trelleborgs FF – Örebro SK
15:00 Utsiktens BK – Umeå FC
15:00 Västerås SK – Varbergs BoIS
FOTNOT: Spelschemat till de sista omgångarna är hämtat från Sef:s hemsida.
