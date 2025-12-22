Klart: Så spelas superettan 2026

Nu är spelordningen släppt.

Så spelas superettan 2026 omgång för omgång.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen stod det klart hur spelordningen för superettan 2026 ser ut, vilka som möter varandra varje omgång.

I premiäromgången ställs nedflyttade Östers IF mot Helsingborgs IF och de degraderade lagen IFK Norrköping och IFK Värnamo drabbar samman.

Spelschemat med exakta datum och avsparkstider fastställs i början av 2026.

Omgång 1 (4-7 april)

Helsingborgs IF – Östers IF

IFK Norrköping – IFK Värnamo

Örebro SK – Landskrona Bois

IK Oddevold – Sandvikens IF

Gif Sundsvall – Nordic United

Norrby IF – IK Brage

Varbergs Bois – Östersunds FK

Falkenbergs FF – Ljungskile SK

Omgång 2 (11-14 april)

Landskrona Bois – Falkenbergs FF

IFK Värnamo – Gif Sundsvall

Östers IF – Örebro SK

Ljungskile SK – IFK Norrköping

Östersunds FK – Norrby IF

Sandvikens IF – Varbergs Bois

Nordic United – Helsingborgs IF

IK Brage – IK Oddevold

Omgång 3 (18-21 april)

Landskrona Bois – Ljungskile SK

Helsingborgs IF – Östersunds FK

Örebro SK – IFK Norrköping

IK Oddevold – Östers IF

Gif Sundsvall – IK Brage

Norrby IF – Falkenbergs FF

Sandvikens IF – IFK Värnamo

Varbergs Bois – Nordic United

Omgång 4 (25-28 april)

IFK Norrköping – Landskrona Bois

IFK Värnamo – IK Oddevold

Östers IF – Östersunds FK

Örebro SK – Norrby IF

Ljungskile SK – Helsingborgs IF

Falkenbergs FF – Gif Sundsvall

Nordic United – Sandvikens IF

IK Brage – Varbergs Bois

Omgång 5 (2-5 maj)

Landskrona Bois – Östers IF

Helsingborgs IF – IK Brage

Ljungskile SK – Nordic United

Östersunds FK – IFK Värnamo

Gif Sundsvall – IK Oddevold

Sandvikens IF – Norrby IF

Varbergs Bois – Örebro SK

Falkenbergs FF – IFK Norrköping

Omgång 6 (9-11 maj)

Örebro SK – IK Brage

IK Oddevold – Landskrona Bois

Östersunds FK – Falkenbergs FF

Gif Sundsvall – IFK Norrköping

Norrby IF – Helsingborgs IF

Sandvikens IF – Ljungskile SK

Varbergs Bois – IFK Värnamo

Nordic United – Östers IF

Omgång 7 (13-14 maj)

Landskrona Bois – Norrby IF

Helsingborgs IF – IK Oddevold

IFK Norrköping – Nordic United

IFK Värnamo – Örebro SK

Östers IF – Sandvikens IF

Ljungskile SK – Gif Sundsvall

Falkenbergs FF – Varbergs Bois

IK Brage – Östersunds FK

Omgång 8 (16-19 maj)

Helsingborgs IF – Varbergs Bois

IFK Värnamo – Norrby IF

Östers IF – Ljungskile SK

IK Oddevold – Örebro SK

Östersunds FK – Sandvikens IF

Gif Sundsvall – Landskrona Bois

Nordic United – Falkenbergs FF

IK Brage – IFK Norrköping

Omgång 9 (23-26 maj)

IFK Norrköping – Östers IF

Örebro SK – Helsingborgs IF

IK Oddevold – Östersunds FK

Norrby IF – Ljungskile SK

Sandvikens IF – Landskrona Bois

Varbergs Bois – Gif Sundsvall

Falkenbergs FF – IFK Värnamo

Nordic United – IK Brage

Omgång 10 (30-31 maj)

Landskrona Bois – IK Brage

Helsingborgs IF – IFK Norrköping

IFK Värnamo – Nordic United

Östers IF – Norrby IF

Ljungskile SK – Varbergs Bois

Östersunds FK – Örebro SK

Gif Sundsvall – Sandvikens IF

Falkenbergs FF – IK Oddevold

Omgång 11 (10-11 juni)

Helsingborgs IF – Landskrona Bois

Östers IF – IFK Värnamo

Örebro SK – Gif Sundsvall

IK Oddevold – IFK Norrköping

Sandvikens IF – Falkenbergs FF

Varbergs Bois – Norrby IF

Nordic United – Östersunds FK

IK Brage – Ljungskile SK

Omgång 12 (13-16 juni)

Landskrona Bois – Nordic United

IFK Norrköping – Varbergs Bois

IFK Värnamo – Helsingborgs IF

Ljungskile SK – Östersunds FK

Gif Sundsvall – Östers IF

Norrby IF – IK Oddevold

Sandvikens IF – IK Brage

Falkenbergs FF – Örebro SK

Omgång 13 (20-23 juni)

Helsingborgs IF – Gif Sundsvall

Östers IF – Falkenbergs FF

Örebro SK – Sandvikens IF

IK Oddevold – Ljungskile SK

Östersunds FK – IFK Norrköping

Norrby IF – Nordic United

Varbergs Bois – Landskrona Bois

IK Brage – IFK Värnamo

Omgång 14 (27-30 juni)

Landskrona Bois – IFK Värnamo

IFK Norrköping – Norrby IF

Ljungskile SK – Örebro SK

Gif Sundsvall – Östersunds FK

Sandvikens IF – Helsingborgs IF

Varbergs Bois – Östers IF

Nordic United – IK Oddevold

IK Brage – Falkenbergs FF

Omgång 15 (18-21 juli)

IFK Norrköping – Sandvikens IF

IFK Värnamo – Ljungskile SK

Östers IF – IK Brage

IK Oddevold – Varbergs Bois

Östersunds FK – Landskrona Bois

Norrby IF – Gif Sundsvall

Falkenbergs FF – Helsingborgs IF

Nordic United – Örebro SK

Omgång 16 (25-28 juli)

Landskrona Bois – IFK Norrköping

Helsingborgs IF – Nordic United

IFK Värnamo – IK Brage

Östers IF – Varbergs Bois

Örebro SK – IK Oddevold

Ljungskile SK – Sandvikens IF

Gif Sundsvall – Falkenbergs FF

Norrby IF – Östersunds FK

Omgång 17 (1-4 augusti)

IFK Norrköping – Helsingborgs IF

Örebro SK – IFK Värnamo

IK Oddevold – Norrby IF

Östersunds FK – Östers IF

Sandvikens IF – Gif Sundsvall

Varbergs Bois – Falkenbergs FF

Nordic United – Ljungskile SK

IK Brage – Landskrona Bois

Omgång 18 (8-12 augusti)

Helsingborgs IF – IFK Värnamo

IFK Norrköping – IK Brage

Östers IF – Landskrona Bois

Ljungskile SK – IK Oddevold

Östersunds FK – Gif Sundsvall

Norrby IF – Örebro SK

Varbergs Bois – Sandvikens IF

Falkenbergs FF – Nordic United

Omgång 19 (15-18 augusti)

Landskrona Bois – IK Oddevold

IFK Värnamo – Östersunds FK

Ljungskile SK – Östers IF

Gif Sundsvall – Helsingborgs IF

Sandvikens IF – IFK Norrköping

Falkenbergs FF – Norrby IF

Nordic United – Varbergs Bois

IK Brage – Örebro SK

Omgång 20 (22-25 augusti)

IFK Norrköping – Falkenbergs FF

IFK Värnamo – Landskrona Bois

Östers IF – Gif Sundsvall

Örebro SK – Varbergs Bois

IK Oddevold – Helsingborgs IF

Östersunds FK – Ljungskile SK

Norrby IF – Sandvikens IF

IK Brage – Nordic United

Omgång 21 (29 augusti-1 september)

Landskrona Bois – Östersunds FK

Helsingborgs IF – Örebro SK

Ljungskile SK – IFK Värnamo

Gif Sundsvall – Norrby IF

Sandvikens IF – Östers IF

Varbergs Bois – IK Oddevold

Falkenbergs FF – IK Brage

Nordic United – IFK Norrköping

Omgång 22 (5-7 september)

Helsingborgs IF – Sandvikens IF

IFK Norrköping – Ljungskile SK

IFK Värnamo – Varbergs Bois

Östers IF – Nordic United

Örebro SK – Östersunds FK

IK Oddevold – Falkenbergs FF

Norrby IF – Landskrona Bois

IK Brage – Gif Sundsvall

Omgång 23 (9-10 september)

Landskrona Bois – Helsingborgs IF

Ljungskile SK – Norrby IF

Östersunds FK – IK Brage

Gif Sundsvall – Örebro SK

Sandvikens IF – IK Oddevold

Varbergs Bois – IFK Norrköping

Falkenbergs FF – Östers IF

Nordic United – IFK Värnamo

Omgång 24 (12-15 september)

Landskrona Bois – Gif Sundsvall

IFK Norrköping – IK Oddevold

IFK Värnamo – Östers IF

Örebro SK – Nordic United

Ljungskile SK – Falkenbergs FF

Östersunds FK – Helsingborgs IF

Norrby IF – Varbergs Bois

IK Brage – Sandvikens IF

Omgång 25 (19-20 september)

Helsingborgs IF – Norrby IF

Östers IF – IFK Norrköping

IK Oddevold – IFK Värnamo

Gif Sundsvall – Ljungskile SK

Sandvikens IF – Örebro SK

Varbergs Bois – IK Brage

Falkenbergs FF – Östersunds FK

Nordic United – Landskrona Bois

Omgång 26 (10-13 oktober)

Landskrona Bois – Sandvikens IF

IFK Norrköping – GIF Sundsvall

IFK Värnamo – Falkenbergs FF

Örebro SK – Ljungskile SK

IK Oddevold – Nordic United

Östersunds FK – Varbergs Bois

Norrby IF – Östers IF

IK Brage – Helsingborgs IF

Omgång 27 (17-20 oktober)

IFK Norrköping – Örebro SK

Östers IF – IK Oddevold

Ljungskile SK – IK Brage

Gif Sundsvall – IFK Värnamo

Sandvikens IF – Östersunds FK

Varbergs Bois – Helsingborgs IF

Falkenbergs FF – Landskrona Bois

Nordic United – Norrby IF

Omgång 28 (24-27 oktober)

Landskrona Bois – Varbergs Bois

Helsingborgs IF – Ljungskile SK

IFK Värnamo – Sandvikens I

Örebro SK – Falkenbergs FF

IK Oddevold – GIF Sundsvall

Östersunds FK – Nordic United

Norrby IF – IFK Norrköping

IK Brage – Östers IF

Omgång 29 (31 oktober-2 november)

Landskrona Bois – Örebro SK

IFK Norrköping – Östersunds FK

Östers IF – Helsingborgs IF

IK Oddevold – IK Brage

Norrby IF – IFK Värnamo

Varbergs Bois – Ljungskile SK

Falkenbergs FF – Sandvikens IF

Nordic United – GIF Sundsvall

Omgång 30 (7 november)

Helsingborgs IF – Falkenbergs FF

IFK Värnamo – IFK Norrköping

Örebro SK – Östers IF

Ljungskile SK – Landskrona Bois

Östersunds FK – IK Oddevold

Gif Sundsvall – Varbergs Bois

Sandvikens IF – Nordic United

IK Brage – Norrby IF



