Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas superettan 2026

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nu är spelordningen släppt.
Så spelas superettan 2026 omgång för omgång.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen stod det klart hur spelordningen för superettan 2026 ser ut, vilka som möter varandra varje omgång.

I premiäromgången ställs nedflyttade Östers IF mot Helsingborgs IF och de degraderade lagen IFK Norrköping och IFK Värnamo drabbar samman.

Spelschemat med exakta datum och avsparkstider fastställs i början av 2026.

Omgång 1 (4-7 april)
Helsingborgs IF – Östers IF
IFK Norrköping – IFK Värnamo
Örebro SK – Landskrona Bois
IK Oddevold – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Nordic United
Norrby IF – IK Brage
Varbergs Bois – Östersunds FK
Falkenbergs FF – Ljungskile SK

Omgång 2 (11-14 april)
Landskrona Bois – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – Gif Sundsvall
Östers IF – Örebro SK
Ljungskile SK – IFK Norrköping
Östersunds FK – Norrby IF
Sandvikens IF – Varbergs Bois
Nordic United – Helsingborgs IF
IK Brage – IK Oddevold

Omgång 3 (18-21 april)
Landskrona Bois – Ljungskile SK
Helsingborgs IF – Östersunds FK
Örebro SK – IFK Norrköping
IK Oddevold – Östers IF
Gif Sundsvall – IK Brage
Norrby IF – Falkenbergs FF
Sandvikens IF – IFK Värnamo
Varbergs Bois – Nordic United

Omgång 4 (25-28 april)
IFK Norrköping – Landskrona Bois
IFK Värnamo – IK Oddevold
Östers IF – Östersunds FK
Örebro SK – Norrby IF
Ljungskile SK – Helsingborgs IF
Falkenbergs FF – Gif Sundsvall
Nordic United – Sandvikens IF
IK Brage – Varbergs Bois

Omgång 5 (2-5 maj)
Landskrona Bois – Östers IF
Helsingborgs IF – IK Brage
Ljungskile SK – Nordic United
Östersunds FK – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – IK Oddevold
Sandvikens IF – Norrby IF
Varbergs Bois – Örebro SK
Falkenbergs FF – IFK Norrköping

Omgång 6 (9-11 maj)
Örebro SK – IK Brage
IK Oddevold – Landskrona Bois
Östersunds FK – Falkenbergs FF
Gif Sundsvall – IFK Norrköping
Norrby IF – Helsingborgs IF
Sandvikens IF – Ljungskile SK
Varbergs Bois – IFK Värnamo
Nordic United – Östers IF

Omgång 7 (13-14 maj)
Landskrona Bois – Norrby IF
Helsingborgs IF – IK Oddevold
IFK Norrköping – Nordic United
IFK Värnamo – Örebro SK
Östers IF – Sandvikens IF
Ljungskile SK – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – Varbergs Bois
IK Brage – Östersunds FK

Omgång 8 (16-19 maj)
Helsingborgs IF – Varbergs Bois
IFK Värnamo – Norrby IF
Östers IF – Ljungskile SK
IK Oddevold – Örebro SK
Östersunds FK – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Landskrona Bois
Nordic United – Falkenbergs FF
IK Brage – IFK Norrköping

Omgång 9 (23-26 maj)
IFK Norrköping – Östers IF
Örebro SK – Helsingborgs IF
IK Oddevold – Östersunds FK
Norrby IF – Ljungskile SK
Sandvikens IF – Landskrona Bois
Varbergs Bois – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – IFK Värnamo
Nordic United – IK Brage

Omgång 10 (30-31 maj)
Landskrona Bois – IK Brage
Helsingborgs IF – IFK Norrköping
IFK Värnamo – Nordic United
Östers IF – Norrby IF
Ljungskile SK – Varbergs Bois
Östersunds FK – Örebro SK
Gif Sundsvall – Sandvikens IF
Falkenbergs FF – IK Oddevold

Omgång 11 (10-11 juni)
Helsingborgs IF – Landskrona Bois
Östers IF – IFK Värnamo
Örebro SK – Gif Sundsvall
IK Oddevold – IFK Norrköping
Sandvikens IF – Falkenbergs FF
Varbergs Bois – Norrby IF
Nordic United – Östersunds FK
IK Brage – Ljungskile SK

Omgång 12 (13-16 juni)
Landskrona Bois – Nordic United
IFK Norrköping – Varbergs Bois
IFK Värnamo – Helsingborgs IF
Ljungskile SK – Östersunds FK
Gif Sundsvall – Östers IF
Norrby IF – IK Oddevold
Sandvikens IF – IK Brage
Falkenbergs FF – Örebro SK

Omgång 13 (20-23 juni)
Helsingborgs IF – Gif Sundsvall
Östers IF – Falkenbergs FF
Örebro SK – Sandvikens IF
IK Oddevold – Ljungskile SK
Östersunds FK – IFK Norrköping
Norrby IF – Nordic United
Varbergs Bois – Landskrona Bois
IK Brage – IFK Värnamo

Omgång 14 (27-30 juni)
Landskrona Bois – IFK Värnamo
IFK Norrköping – Norrby IF
Ljungskile SK – Örebro SK
Gif Sundsvall – Östersunds FK
Sandvikens IF – Helsingborgs IF
Varbergs Bois – Östers IF
Nordic United – IK Oddevold
IK Brage – Falkenbergs FF

Omgång 15 (18-21 juli)
IFK Norrköping – Sandvikens IF
IFK Värnamo – Ljungskile SK
Östers IF – IK Brage
IK Oddevold – Varbergs Bois
Östersunds FK – Landskrona Bois
Norrby IF – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – Helsingborgs IF
Nordic United – Örebro SK

Omgång 16 (25-28 juli)
Landskrona Bois – IFK Norrköping
Helsingborgs IF – Nordic United
IFK Värnamo – IK Brage
Östers IF – Varbergs Bois
Örebro SK – IK Oddevold
Ljungskile SK – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Falkenbergs FF
Norrby IF – Östersunds FK

Omgång 17 (1-4 augusti)
IFK Norrköping – Helsingborgs IF
Örebro SK – IFK Värnamo
IK Oddevold – Norrby IF
Östersunds FK – Östers IF
Sandvikens IF – Gif Sundsvall
Varbergs Bois – Falkenbergs FF
Nordic United – Ljungskile SK
IK Brage – Landskrona Bois

Omgång 18 (8-12 augusti)
Helsingborgs IF – IFK Värnamo
IFK Norrköping – IK Brage
Östers IF – Landskrona Bois
Ljungskile SK – IK Oddevold
Östersunds FK – Gif Sundsvall
Norrby IF – Örebro SK
Varbergs Bois – Sandvikens IF
Falkenbergs FF – Nordic United

Omgång 19 (15-18 augusti)
Landskrona Bois – IK Oddevold
IFK Värnamo – Östersunds FK
Ljungskile SK – Östers IF
Gif Sundsvall – Helsingborgs IF
Sandvikens IF – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – Norrby IF
Nordic United – Varbergs Bois
IK Brage – Örebro SK

Omgång 20 (22-25 augusti)
IFK Norrköping – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – Landskrona Bois
Östers IF – Gif Sundsvall
Örebro SK – Varbergs Bois
IK Oddevold – Helsingborgs IF
Östersunds FK – Ljungskile SK
Norrby IF – Sandvikens IF
IK Brage – Nordic United

Omgång 21 (29 augusti-1 september)
Landskrona Bois – Östersunds FK
Helsingborgs IF – Örebro SK
Ljungskile SK – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – Norrby IF
Sandvikens IF – Östers IF
Varbergs Bois – IK Oddevold
Falkenbergs FF – IK Brage
Nordic United – IFK Norrköping

Omgång 22 (5-7 september)
Helsingborgs IF – Sandvikens IF
IFK Norrköping – Ljungskile SK
IFK Värnamo – Varbergs Bois
Östers IF – Nordic United
Örebro SK – Östersunds FK
IK Oddevold – Falkenbergs FF
Norrby IF – Landskrona Bois
IK Brage – Gif Sundsvall

Omgång 23 (9-10 september)
Landskrona Bois – Helsingborgs IF
Ljungskile SK – Norrby IF
Östersunds FK – IK Brage
Gif Sundsvall – Örebro SK
Sandvikens IF – IK Oddevold
Varbergs Bois – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – Östers IF
Nordic United – IFK Värnamo

Omgång 24 (12-15 september)
Landskrona Bois – Gif Sundsvall
IFK Norrköping – IK Oddevold
IFK Värnamo – Östers IF
Örebro SK – Nordic United
Ljungskile SK – Falkenbergs FF
Östersunds FK – Helsingborgs IF
Norrby IF – Varbergs Bois
IK Brage – Sandvikens IF

Omgång 25 (19-20 september)
Helsingborgs IF – Norrby IF
Östers IF – IFK Norrköping
IK Oddevold – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – Ljungskile SK
Sandvikens IF – Örebro SK
Varbergs Bois – IK Brage
Falkenbergs FF – Östersunds FK
Nordic United – Landskrona Bois

Omgång 26 (10-13 oktober)
Landskrona Bois – Sandvikens IF
IFK Norrköping – GIF Sundsvall
IFK Värnamo – Falkenbergs FF
Örebro SK – Ljungskile SK
IK Oddevold – Nordic United
Östersunds FK – Varbergs Bois
Norrby IF – Östers IF
IK Brage – Helsingborgs IF

Omgång 27 (17-20 oktober)
IFK Norrköping – Örebro SK
Östers IF – IK Oddevold
Ljungskile SK – IK Brage
Gif Sundsvall – IFK Värnamo
Sandvikens IF – Östersunds FK
Varbergs Bois – Helsingborgs IF
Falkenbergs FF – Landskrona Bois
Nordic United – Norrby IF

Omgång 28 (24-27 oktober)
Landskrona Bois – Varbergs Bois
Helsingborgs IF – Ljungskile SK
IFK Värnamo – Sandvikens I
Örebro SK – Falkenbergs FF
IK Oddevold – GIF Sundsvall
Östersunds FK – Nordic United
Norrby IF – IFK Norrköping
IK Brage – Östers IF

Omgång 29 (31 oktober-2 november)
Landskrona Bois – Örebro SK
IFK Norrköping – Östersunds FK
Östers IF – Helsingborgs IF
IK Oddevold – IK Brage
Norrby IF – IFK Värnamo
Varbergs Bois – Ljungskile SK
Falkenbergs FF – Sandvikens IF
Nordic United – GIF Sundsvall

Omgång 30 (7 november)
Helsingborgs IF – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – IFK Norrköping
Örebro SK – Östers IF
Ljungskile SK – Landskrona Bois
Östersunds FK – IK Oddevold
Gif Sundsvall – Varbergs Bois
Sandvikens IF – Nordic United
IK Brage – Norrby IF


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt