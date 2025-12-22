Klart: Så spelas superettan 2026
Nu är spelordningen släppt.
Så spelas superettan 2026 omgång för omgång.
Under måndagen stod det klart hur spelordningen för superettan 2026 ser ut, vilka som möter varandra varje omgång.
I premiäromgången ställs nedflyttade Östers IF mot Helsingborgs IF och de degraderade lagen IFK Norrköping och IFK Värnamo drabbar samman.
Spelschemat med exakta datum och avsparkstider fastställs i början av 2026.
Omgång 1 (4-7 april)
Helsingborgs IF – Östers IF
IFK Norrköping – IFK Värnamo
Örebro SK – Landskrona Bois
IK Oddevold – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Nordic United
Norrby IF – IK Brage
Varbergs Bois – Östersunds FK
Falkenbergs FF – Ljungskile SK
Omgång 2 (11-14 april)
Landskrona Bois – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – Gif Sundsvall
Östers IF – Örebro SK
Ljungskile SK – IFK Norrköping
Östersunds FK – Norrby IF
Sandvikens IF – Varbergs Bois
Nordic United – Helsingborgs IF
IK Brage – IK Oddevold
Omgång 3 (18-21 april)
Landskrona Bois – Ljungskile SK
Helsingborgs IF – Östersunds FK
Örebro SK – IFK Norrköping
IK Oddevold – Östers IF
Gif Sundsvall – IK Brage
Norrby IF – Falkenbergs FF
Sandvikens IF – IFK Värnamo
Varbergs Bois – Nordic United
Omgång 4 (25-28 april)
IFK Norrköping – Landskrona Bois
IFK Värnamo – IK Oddevold
Östers IF – Östersunds FK
Örebro SK – Norrby IF
Ljungskile SK – Helsingborgs IF
Falkenbergs FF – Gif Sundsvall
Nordic United – Sandvikens IF
IK Brage – Varbergs Bois
Omgång 5 (2-5 maj)
Landskrona Bois – Östers IF
Helsingborgs IF – IK Brage
Ljungskile SK – Nordic United
Östersunds FK – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – IK Oddevold
Sandvikens IF – Norrby IF
Varbergs Bois – Örebro SK
Falkenbergs FF – IFK Norrköping
Omgång 6 (9-11 maj)
Örebro SK – IK Brage
IK Oddevold – Landskrona Bois
Östersunds FK – Falkenbergs FF
Gif Sundsvall – IFK Norrköping
Norrby IF – Helsingborgs IF
Sandvikens IF – Ljungskile SK
Varbergs Bois – IFK Värnamo
Nordic United – Östers IF
Omgång 7 (13-14 maj)
Landskrona Bois – Norrby IF
Helsingborgs IF – IK Oddevold
IFK Norrköping – Nordic United
IFK Värnamo – Örebro SK
Östers IF – Sandvikens IF
Ljungskile SK – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – Varbergs Bois
IK Brage – Östersunds FK
Omgång 8 (16-19 maj)
Helsingborgs IF – Varbergs Bois
IFK Värnamo – Norrby IF
Östers IF – Ljungskile SK
IK Oddevold – Örebro SK
Östersunds FK – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Landskrona Bois
Nordic United – Falkenbergs FF
IK Brage – IFK Norrköping
Omgång 9 (23-26 maj)
IFK Norrköping – Östers IF
Örebro SK – Helsingborgs IF
IK Oddevold – Östersunds FK
Norrby IF – Ljungskile SK
Sandvikens IF – Landskrona Bois
Varbergs Bois – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – IFK Värnamo
Nordic United – IK Brage
Omgång 10 (30-31 maj)
Landskrona Bois – IK Brage
Helsingborgs IF – IFK Norrköping
IFK Värnamo – Nordic United
Östers IF – Norrby IF
Ljungskile SK – Varbergs Bois
Östersunds FK – Örebro SK
Gif Sundsvall – Sandvikens IF
Falkenbergs FF – IK Oddevold
Omgång 11 (10-11 juni)
Helsingborgs IF – Landskrona Bois
Östers IF – IFK Värnamo
Örebro SK – Gif Sundsvall
IK Oddevold – IFK Norrköping
Sandvikens IF – Falkenbergs FF
Varbergs Bois – Norrby IF
Nordic United – Östersunds FK
IK Brage – Ljungskile SK
Omgång 12 (13-16 juni)
Landskrona Bois – Nordic United
IFK Norrköping – Varbergs Bois
IFK Värnamo – Helsingborgs IF
Ljungskile SK – Östersunds FK
Gif Sundsvall – Östers IF
Norrby IF – IK Oddevold
Sandvikens IF – IK Brage
Falkenbergs FF – Örebro SK
Omgång 13 (20-23 juni)
Helsingborgs IF – Gif Sundsvall
Östers IF – Falkenbergs FF
Örebro SK – Sandvikens IF
IK Oddevold – Ljungskile SK
Östersunds FK – IFK Norrköping
Norrby IF – Nordic United
Varbergs Bois – Landskrona Bois
IK Brage – IFK Värnamo
Omgång 14 (27-30 juni)
Landskrona Bois – IFK Värnamo
IFK Norrköping – Norrby IF
Ljungskile SK – Örebro SK
Gif Sundsvall – Östersunds FK
Sandvikens IF – Helsingborgs IF
Varbergs Bois – Östers IF
Nordic United – IK Oddevold
IK Brage – Falkenbergs FF
Omgång 15 (18-21 juli)
IFK Norrköping – Sandvikens IF
IFK Värnamo – Ljungskile SK
Östers IF – IK Brage
IK Oddevold – Varbergs Bois
Östersunds FK – Landskrona Bois
Norrby IF – Gif Sundsvall
Falkenbergs FF – Helsingborgs IF
Nordic United – Örebro SK
Omgång 16 (25-28 juli)
Landskrona Bois – IFK Norrköping
Helsingborgs IF – Nordic United
IFK Värnamo – IK Brage
Östers IF – Varbergs Bois
Örebro SK – IK Oddevold
Ljungskile SK – Sandvikens IF
Gif Sundsvall – Falkenbergs FF
Norrby IF – Östersunds FK
Omgång 17 (1-4 augusti)
IFK Norrköping – Helsingborgs IF
Örebro SK – IFK Värnamo
IK Oddevold – Norrby IF
Östersunds FK – Östers IF
Sandvikens IF – Gif Sundsvall
Varbergs Bois – Falkenbergs FF
Nordic United – Ljungskile SK
IK Brage – Landskrona Bois
Omgång 18 (8-12 augusti)
Helsingborgs IF – IFK Värnamo
IFK Norrköping – IK Brage
Östers IF – Landskrona Bois
Ljungskile SK – IK Oddevold
Östersunds FK – Gif Sundsvall
Norrby IF – Örebro SK
Varbergs Bois – Sandvikens IF
Falkenbergs FF – Nordic United
Omgång 19 (15-18 augusti)
Landskrona Bois – IK Oddevold
IFK Värnamo – Östersunds FK
Ljungskile SK – Östers IF
Gif Sundsvall – Helsingborgs IF
Sandvikens IF – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – Norrby IF
Nordic United – Varbergs Bois
IK Brage – Örebro SK
Omgång 20 (22-25 augusti)
IFK Norrköping – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – Landskrona Bois
Östers IF – Gif Sundsvall
Örebro SK – Varbergs Bois
IK Oddevold – Helsingborgs IF
Östersunds FK – Ljungskile SK
Norrby IF – Sandvikens IF
IK Brage – Nordic United
Omgång 21 (29 augusti-1 september)
Landskrona Bois – Östersunds FK
Helsingborgs IF – Örebro SK
Ljungskile SK – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – Norrby IF
Sandvikens IF – Östers IF
Varbergs Bois – IK Oddevold
Falkenbergs FF – IK Brage
Nordic United – IFK Norrköping
Omgång 22 (5-7 september)
Helsingborgs IF – Sandvikens IF
IFK Norrköping – Ljungskile SK
IFK Värnamo – Varbergs Bois
Östers IF – Nordic United
Örebro SK – Östersunds FK
IK Oddevold – Falkenbergs FF
Norrby IF – Landskrona Bois
IK Brage – Gif Sundsvall
Omgång 23 (9-10 september)
Landskrona Bois – Helsingborgs IF
Ljungskile SK – Norrby IF
Östersunds FK – IK Brage
Gif Sundsvall – Örebro SK
Sandvikens IF – IK Oddevold
Varbergs Bois – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – Östers IF
Nordic United – IFK Värnamo
Omgång 24 (12-15 september)
Landskrona Bois – Gif Sundsvall
IFK Norrköping – IK Oddevold
IFK Värnamo – Östers IF
Örebro SK – Nordic United
Ljungskile SK – Falkenbergs FF
Östersunds FK – Helsingborgs IF
Norrby IF – Varbergs Bois
IK Brage – Sandvikens IF
Omgång 25 (19-20 september)
Helsingborgs IF – Norrby IF
Östers IF – IFK Norrköping
IK Oddevold – IFK Värnamo
Gif Sundsvall – Ljungskile SK
Sandvikens IF – Örebro SK
Varbergs Bois – IK Brage
Falkenbergs FF – Östersunds FK
Nordic United – Landskrona Bois
Omgång 26 (10-13 oktober)
Landskrona Bois – Sandvikens IF
IFK Norrköping – GIF Sundsvall
IFK Värnamo – Falkenbergs FF
Örebro SK – Ljungskile SK
IK Oddevold – Nordic United
Östersunds FK – Varbergs Bois
Norrby IF – Östers IF
IK Brage – Helsingborgs IF
Omgång 27 (17-20 oktober)
IFK Norrköping – Örebro SK
Östers IF – IK Oddevold
Ljungskile SK – IK Brage
Gif Sundsvall – IFK Värnamo
Sandvikens IF – Östersunds FK
Varbergs Bois – Helsingborgs IF
Falkenbergs FF – Landskrona Bois
Nordic United – Norrby IF
Omgång 28 (24-27 oktober)
Landskrona Bois – Varbergs Bois
Helsingborgs IF – Ljungskile SK
IFK Värnamo – Sandvikens I
Örebro SK – Falkenbergs FF
IK Oddevold – GIF Sundsvall
Östersunds FK – Nordic United
Norrby IF – IFK Norrköping
IK Brage – Östers IF
Omgång 29 (31 oktober-2 november)
Landskrona Bois – Örebro SK
IFK Norrköping – Östersunds FK
Östers IF – Helsingborgs IF
IK Oddevold – IK Brage
Norrby IF – IFK Värnamo
Varbergs Bois – Ljungskile SK
Falkenbergs FF – Sandvikens IF
Nordic United – GIF Sundsvall
Omgång 30 (7 november)
Helsingborgs IF – Falkenbergs FF
IFK Värnamo – IFK Norrköping
Örebro SK – Östers IF
Ljungskile SK – Landskrona Bois
Östersunds FK – IK Oddevold
Gif Sundsvall – Varbergs Bois
Sandvikens IF – Nordic United
IK Brage – Norrby IF
