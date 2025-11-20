Hammarbys farmarlag kan nå elitfotbollen.

Samtidigt diskuteras den så kallade klonföreningens framtida existens.

– Alla som sysslar med elitverksamhet ser att den här typen av brygga behövs, säger Hammarbys ordförande Mattias Fri till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I kväll, torsdag, är det ungt mot gammalt i kvalet till superettan 2026. Den fyra år gamla (i nuvarande form, reds. anm.) talangföreningen Hammarby TFF tar emot anrika Örebro SK, som är elva i den allsvenska maratontabellen, i ett kval som har rört upp känslor i hela Sverige.

– Det ska bli jättespännande att se hur våra HTFF-spelare står sig mot ett så erfaret och rutinerat storlag, i sammanhanget, som Örebro. Det ska bli spännande, säger Hammarbys ordförande Mattias Fri till FotbollDirekt.

HTFF (Hammarby talangfotbollsförening) grundades inför säsongen 2021 och övertog IK Frejs plats i ettan. Dessförinnan har Hammarbys talangförening existerat i flera olika former genom åren.

Hur viktigt hade det varit för Hammarby att ta klivet upp till superettan?

– Det vore bra, så klart, men det är inte nödvändigt. Vi har haft det här samarbetet (med HTFF, reds. anm.) i ett antal år på den här nivån som vi befinner oss på nu. Det har fungerat väldigt bra så här långt, men det är klart att vi ser framför oss att allt eftersom våra talanger blir bättre och bättre så kanske det kommer vara bra om de får spela matcher på en högre nivå. Blir det inte nu så blir det kanske en annan gång, säger Fri och tillägger:

Fri och VD Richard von Yxkull. Foto: Bildbyrån

– Vi kommer inte att ändra på vår verksamhet för att gå upp. Det här är en viktig del i vår talangutvecklingsplattform och det kommer vi aldrig kompromissa med.

Unika siffran

Farmarlaget existerar som en brygga mellan juniorlag och A-lag och fungerar som ett sätt att slussa unga talanger upp i Hammarbys seniorverksamhet. Verksamheten bygger dessutom på en så kallad lånelista, vilket innebär att ”Bajens” A-lag kan låna ut spelare till HTFF med kort varsel. Därmed kan de unga talangerna i praktiken representera två olika klubbar på en och samma gång.

Sedan återstarten 2021 har Hammarby-stjärnor som Jusef Erabi, Mayckel Lahdo, Williot Swedberg, Fredrik Hammar, Markus Karlsson, Hampus Skoglund, Deniz Gül, Montader Madjed, Nathaniel Adjei, och nu senast 17-åriga Adrian Lahdo alla tagit sig upp till allsvenskt spel med ”Bajen” via HTFF.

Hur bedömer ni att projektet HTFF har fallit ut?

– Väldigt, väldigt bra. Vi har konstaterat att det är 60 spelare som har gått från HTFF till en liga på superettan-nivå eller en högre nivå, mestadels i Sverige eller i norden, säger Mattias Fri.

Adrian Lahdo. Foto: Bildbyrån

– 60 spelare på den korta tiden är fantastiskt. Jag tror inte att det finns någon i Sverige som kan visa på samma. På så sätt kan man konstatera att det har varit framgångsrikt för HTFF och för Hammarby, men det är också något som är bra för svensk fotboll. Av de här 60 spelar en stor majoritet inte i Hammarby.

Klonföreningar kan förbjudas

Fem dagar efter det att returmötet i kvalet till superettan 2026 har spelats ska Svenska fotbollförbundet avgöra den ena klubbens framtid. På representantskapsmötet den 28 november kommer förbundets förslag om att avveckla så kallade klonföreningar, juridiskt separata föreningar som i praktiken står under en annan förening, att diskuteras.

”Sammanfattningsvis är utredningsgruppens slutsats att förekomsten av klonföreningar inte är förenligt med SvFF:s, Uefa:s eller Fifa:s regelverk och ger upphov till demokratiska och sportsliga problem som inte är önskvärda inom svensk fotboll. Klonföreningarna bör således i största möjliga utsträckning förbjudas och avvecklas.”, står det i SvFF:s undersökning.

Samtidigt undersöker förbundet möjligheten att tillåta andralag i seriesystemet.

– Alla ser att glappet att gå från P19 eller F19 upp till ett A-lag, det är stort. Det måste finnas ett mellansteg. Då ligger det förslaget att man ska införa en modell med andralag i seriesystemet i stället. Det skulle vi se positivt på. Nu har vi den här modellen för att regelverket ser ut så här, säger Mattias Fri.

Hur går er dialog med Svenska fotbollförbundet?

– Alla som sysslar med elitverksamhet ser att den här typen av brygga behövs på något sätt. Alla är vi överens om att om vi tittar på båda våra landslag har utvecklingen inte riktigt gått i den riktningen som man skulle vilja. Det handlar mycket om att utbilda fotbollsspelare för att skapa förutsättningar för framgångsrika landslag och elitklubbar. Då finns det många saker man behöver göra. Den här bryggan upp till seniorverksamheten är en av dem, säger Fri.

Matchen mellan HTFF och Örebro SK startar klockan 19:00 under torsdagskvällen. Returmatchen spelas på söndag.