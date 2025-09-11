Krisklubben agerar – stärker ledarstaben

Umeå FC slåss för sin överlevnad i superettan.

Nu väljer krisklubben att agera – detta genom att förstärka ledarstaben.

Torbjörn Nordström kliver in som ny assisterande tränare i klubben.

Foto: Bildbyrån

Umeå FC som är nykomlingar i superettan har inte haft någon rolig debutsäsong.

Efter 21 spelade omgångar så har man bara spelet in nio poäng och i skrivande stund så ligger man på nedflyttningsplats, med åtta poäng upp till kvalplats.

UFC slåss med andra ord för sin överlevnad och för att öka chanserna så väljer man nu att agera.

Nästjumbon meddelar denna torsdag att man förstärker ledarstaben med Torbjörn Nordström som kliver in som ny assisterande tränare.

Han kommer att arbeta nära huvudtränare Jens Sjöholm och kontraktet sträcker sig över resten av säsongen. Nordström har varit i Umeå FC i två sejourer tidigare.

– Det känns väldigt inspirerande att kliva in i den här rollen igen. Jag ser fram emot att jobba nära Jens, laget och hela föreningen för att vi tillsammans ska lyckas hålla oss kvar i Superettan, säger Torbjörn Nordström via klubbens hemsida.

Sportchef Adam Chennoufi kommenterar rekryteringen:

– ”Tobba” är en person som både känner klubben och Jens väl och har stor erfarenhet från tidigare uppdrag här. Hans engagemang, fotbollskunskap och relation till föreningen gör honom till en perfekt förstärkning i det läge vi befinner oss i. Vi är väldigt nöjda över att ha honom på plats

I nästa omgång ställs Umeå FC mot serieledarna Örgryte IS, den matchen spelas på måndag.