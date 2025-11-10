Lahdo kan spela kvalet med HTFF: ”Inget beslut taget”

HTFF ska kvala upp till Superettan.

Då kan Adrian Lahdo förstärka laget.

Det beslutet fattas senare i veckan, uppger Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

HTFF ska kvala mot Örebro SK för att försöka ta sig upp till superettan. Då kan Hammarbys stora talang Adrian Lahdo hoppa in och ge extra stjärnglas över laget.

Hammarby kan inte förstärka med sina största namn men spelare som sedan en tid tillbaka står på en så kallas ”lånelista” kan förstärka HTFF i kvalet. En av dessa namn är Adrian Lahdo som fått sitt genombrott i allsvenskan i år, enligt Fotbollskanalen.

”Det är inget beslut taget än, men jag är ganska säker på att Adrian själv vill spela”, skriver sportchefen Mikael Hjelmberg i ett sms till Fotbollskanalen.

”Det blir ett beslut som fattas i samråd med inblandade personer under veckan”.

Lahdo står noterad för ett mål och tre assist de senaste fem matcherna.