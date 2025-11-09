Klart: Nordic United upp till superettan – HTFF får kvala

Parallellt med den allsvenska slutomgången så har även ettan norra avgjorts idag.

I och med Nordic Uniteds seger så tar Södertäljeklubben steget upp till superettan direkt.

Samtidigt får HTFF kvala mot Örebro SK.

Foto: Bildbyrån

Förutsättningarna inför slutomgången av ettan norra var glasklara, seger för Nordic United och direktuppflyttningen var deras.

Så blev det också.

Södertäljeklubben besegrade FC Arlanda med 3–2 efter två mål av Shergo Shhab och ett av Lorent Mehmeti.

HTFF som slogs med Nordic om direktuppflyttningsplatsen besegrade IF Karlstad med 2–1 på bortaplan, men trots så blir det alltså kval för klubben. Där ställs man mot Örebro SK.

Från ettan södra tar Ljungskile SK steget upp direkt, medan Norrby IF ställs mot Utsiktens BK i kvalet.