Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois testar flera talanger

Rasmus Hjortling
Landskrona Bois har fyra spelare på provspel.
Spelarna i fråga är Alexander Omeiche, Fabian Sjölin, Ahmed Yasin samt Isty Ibrahim Daniel.

Landskrona Bois meddelar denna onsdag att fyra spelare kommer att provspela med A-laget en tid framåt.
Tre av spelarna kommer från den egna akademin, Alexander Omeiche, Fabian Sjölin och Ahmed Yasin. Samtliga spelare är födda 2006.

Utöver spelarna från den egna P19-truppen så är nigerianske Isty Ibrahim Daniel på plats och provspelare.
Den unge försvararen tillhör Derby Football Academy och är född 2005.

