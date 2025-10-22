Landskrona Bois testar flera talanger

Landskrona Bois har fyra spelare på provspel.

Spelarna i fråga är Alexander Omeiche, Fabian Sjölin, Ahmed Yasin samt Isty Ibrahim Daniel.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois meddelar denna onsdag att fyra spelare kommer att provspela med A-laget en tid framåt.

Tre av spelarna kommer från den egna akademin, Alexander Omeiche, Fabian Sjölin och Ahmed Yasin. Samtliga spelare är födda 2006.

Utöver spelarna från den egna P19-truppen så är nigerianske Isty Ibrahim Daniel på plats och provspelare.

Den unge försvararen tillhör Derby Football Academy och är född 2005.