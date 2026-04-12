Landskrona förlorade efter sent avgörande

Landskrona åkte på en förlust i söndagens hemmamatch mot Falkenbergs FF såg det länge ut att bli poäng, men avgörandet kom sent. Efter en frispark kunde Tim Stålheden sätta dit 2–1 till gästerna.

Efter två omgångar ligger Landskrona näst sist i Superettan, medan Falkenberg är trea med fyra inspelade poäng.