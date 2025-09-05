Landskronas mardröm: Succéspelaren borta resten av säsongen

Edi Sylisufaj, 25, har skadat korsbandet.

Anfallaren blir borta resten av säsongen.

”Vi lider med Edi och kommer göra allt som står i vår makt för att stötta och hjälpa honom”, skriver Landskrona Bois.

Det var under fredagen som Landskrona Bois meddelade att man drabbats av ett rejält bakslag i toppstriden. Anfallaren Edi Sylisufaj, som har öst in åtta mål och tre assist denna säsong, har skadat korsbandet och kommer att bli borta resten av säsongen.

Skadan uppstod på ett träningspass med laget tidigare i veckan, meddelar Bois.

”Under onsdagens träning råkade Edi Sylisufaj ut för en knäskada och det är nu bekräftat att anfallarens drabbats av en skada på det främre korsbandet”, skriver superettan-klubben och fortsätter:

”Därmed väntar en längre rehabiliteringsperiod som kommer sträcka sig en bit in på 2026. Vi lider med Edi och kommer göra allt som står i vår makt för att stötta och hjälpa honom genom rehaben, med målbilden att komma tillbaka fullt återställd på andra sidan.”

Edi borta resten av säsongen https://t.co/vN2vO3aO68 — Landskrona BoIS (@landskronabois) September 5, 2025

Landskrona Bois ligger på åttondeplats i superettan med nio matcher kvar att spela.