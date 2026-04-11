Lockas inte av tv-jobben: ”Men hade löst det också”
Han är snacksalig som få och pappa Glenn gjorde länge karriär som expertkommentator.
Men Tobias Hysén har aldrig nappat på att jobba med tv.
– Alla behöver inte vandra samma väg, men jag hade säkert löst det också, säger förre landslagsanfallaren till FotbollDirekt.
Sedan Tobias Hysén la av som spelare har han verkat som assisterande tränare i IFK Göteborg, Tvååkers IF och Ljungskile SK. Närmast kommer han från Utsikten där han hade samma roll i akademin.
Inför årets superetta presenterades han som ny assisterande tränare i Varberg där han rekryterades av sin förre IFK Göteborg-lagkamrat Erik Lund Fahlen.
Det blev en snöplig 1-2-förlust i premiären hemma mot Östersund där Djurgårdens gamla SM-guldvinnare Curtis Edwards blev matchvinnare.
