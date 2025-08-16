Mållöst när Helsingborg tog emot Falkenberg

Helsingborgs IF mot Falkenbergs FF denna lördag.

Då bjöds inte Olympia-publiken på några mål.

Helsingborgs IF tog emot Falkenbergs FF denna lördag.

Någon målrik historia bjöds dock inte publiken på Olympia på.

När domare Magnus Lindgren blåste av matchen hade nämligen inga mål gjorts, således blev det delad pott i mittenmötet.

Helsingborgs IF placerar sig på åttondeplats i superettan och Falkenbergs FF återfinns precis bakom på niondeplats.