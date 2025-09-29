Martínez tvåmålsskytt för Sundsvall mot Umeå

Umeå FC har vunnit en match i superettan 2025.

Idag förlorade man för 18:e gången i år.

Detta då man gästade Gif Sundsvall.

Foto: Bildbyrån

I matchen mellan Gif Sundsvall och Umeå FC tog hemmalaget ledningen på tilläggstid i den första halvleken, genom Pontus Engblom på pass av Taiki Kagayama.

Med sju minuter kvar att spela kvitterade Umeå FC, genom Tim Olsson framspelad av Jörgen Voilås, och såg ut att få med sig ett kryss.

Det ville dock inte Carlos Martínez Ruiz, som slog till med två mål på fyra minuter och säkrade tre poäng för hemmalaget.

Det här var fjärde mötet mellan Gif Sundsvall och Umeå FC den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har GIF Sundsvall vunnit.

I tabellen återfinns Sundsvall på en sjundeplats med elva poäng upp till kvalplats. Umeå FC är sist med nio poäng.

Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.