Uppgifter: ”Satt nästan och surade när vi tagit oss till VM”

Roony Bardghji ratas en plats i sommarens VM.

Nu skriver Sportbladet att petningen grundar sig i det beteende Barcelona-spelaren visade upp på lagmiddagen efter avancemanget från playoffet.

Den stora skrällen efter att Graham Potter tagit ut sin VM-trupp i går var inte namnen som kom med – utan de som ratades.

Såväl Hugo Larsson som Roony Bardghji valdes bort, två chockbesked sett till att Larsson varit med på hela resan senaste åren och att Bardghji är färsk ligamästare med FC Barcelona.

Nu rapporterar Sportbladet att skälet bakom Bardghji-petningen inte grundar sig i det sportsliga, utan 19-åringens beteende efter VM-avancemanget i mars månad.

På spelarhotellet under middagen efter 3-2-segern mot Polen ska han varit på dåligt humör för att det inte blev någon speltid mot vare sig Ukraina eller Polen – där han i avgörandet mot polackerna dessutom blev placerad på läktaren i stället för på bänken.

”Det var jättemärkligt att han nästan satt och surade där när vi hade tagit oss till VM. Det var knappast till hans fördel, säger en källa i landslaget till Sportbladet.