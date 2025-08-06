Nilsson Lindelöf tränar med VSK: ”Alltid kul när han är med”

Victor Nilsson Lindelöf står utan klubb.

Nu tränar han med sin gamla klubb Västerås SK.

Han frågade om han fick hålla igång lite grann, säger VSK:s manager Kalle Karlsson till VLT.

Victor Nilsson Lindelöf har lämnat Manchester United och står för närvarande utan en klubb.

Då tränade den svenske landslagsmannen med sin gamla klubb Västerås SK under onsdagen.

– Det är alltid kul när han är med. Han frågade om han fick hålla igång lite grann så det var inte mer än så, säger VSK-managern Kalle Karlsson till VLT.

Lindelöf tränade även med VSK under coronapandemin.

– Han tränade en hel del med oss under pandemin för fem år sedan. Då körde han ju rätt länge med oss. Sen dess har han inte tränat med oss, säger Karlsson.

Den självklara frågan uppstår när en storspelare är tillbaka i sin gamla klubb och tränar – men någon värvning av mittbacken är inget VSK-managern funderar över.

– Det är inget jag tänker på. Det får framtiden utvisa om han någon gång, när han avslutat sin utlandskarriär, vill spela i VSK. Då kommer dörren alltid att stå öppen.

Victor Nilsson Lindelöf tog sig upp i VSK:s A-lag 2011 och lämnade för Benfica 2012.