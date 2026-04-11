Nordic United tog historisk seger i superettan

Kontroversiella Nordic United har tagit sin första seger någonsin i superettan.

Detta efter att ha besegrat Helsingborg med 3–1.

Nordic United inledde sin första säsong i superettan med en förslut mot GIF Sundsvall i omgång två gick det desto bättre för Södertäljeklubben.

Efter en mållös första 45 hemma mot Helsingborg tog Nordic ledningen genom Lorent Mehmeti tre minuter in i den andra halvleken. I den 78:e minuten kvitterade HIF genom Ervin Gigovic, som även gjorde mål i 4-1 segern mot Öster i premiäromgången.

Glädjen skulle dock bli kortlivad för skåningarna. Fem minuter efter kvitteringen återtog Nordic ledningen genom Teo Grönborg och bara några minuter senare utökade man till 3–1 genom inhopparen Niklas Söderberg.

Nordic United har därmed tagit sin första seger någonsin i superettan, efter ha vunnit division ett norra i fjol.

Nykomlingen är långt ifrån en okontroversiell klubb. En granskning som Fotboll Sthlm har gjort visar att klubben kopierade IFK Viksjös aktivitetsplan när man ansökte om bidrag från Södertälje kommun. Klubben betalade inte heller arbetsgivaravgifter under november och december i fjol.

Nyligen kunde även Fotboll Sthlm berätta att Riksidrottsförbundet drog in sitt ekonomiska stöd i höstas, till följd av klubbens skulder till Kronofogden.