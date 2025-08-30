Ny förlust för Örebro SK – 21(!) matcher utan seger

21 matcher utan seger.

Det är Örebro SK:s facit.

Under lördagen förlorade man på nytt mot Sandviken.

Örebro SK får fortsätta vänta på sin första seger i årets superettan. På lördagen blev det en ny förlust, 1–2 borta mot Sandviken.

Daniel Söderberg gav hemmalaget ledningen efter en halvtimme. ÖSK kvitterade genom Ahmed Yasin, som dundrade in ett distansskott, men kort därefter avgjorde Christopher Redenstrand för Sandviken.

För ÖSK innebär det nu 21 matcher utan seger den här säsongen – laget har bara åtta poäng, samtliga från kryss. Den senaste vinsten i serien kom i november förra året.