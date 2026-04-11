Oavgjort mellan Öster och Örebro

Östers IF tog emot Örebro SK.

Det slutade med delad poäng i 0-0-matchen.

Under lördagen ställdes Östers IF mot Örebro SK. Hemmalaget kom till matchen efter en premiärförlust, medan Örebro hade fått en stark start på sin säsong i Superettan med en seger.

Den första halvleken på Spiris Arena blev chansfattig och slutade mållös, mycket på grund av ett tungt och svårspelat underlag. I halvtid kommenterade Östers Linus Carlstrand planens skick.

– Vi behöver få upp tempot i vårt anfallsspel, det går lite för långsamt. Planen är inte den bästa, den är ganska mjuk. Men det gäller ju för båda lagen, sa han i TV4:s sändning.

Inte heller den andra halvleken bjöd på några mål, trots att Öster tog över spelet efter paus och skapade mer tryck framåt.

På stopptid fick Örebro ett gyllene läge att avgöra när inhoppande Hasan Dana kom fri på vänsterkanten. Men Östers målvakt Carl Lundahl Persson stod för en avgörande räddning.

Matchen slutade därmed 0–0. För Öster innebar det säsongens första poäng, medan Örebro nu står på fyra poäng efter två omgångar.