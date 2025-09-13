Oddevold körde över Brage – vann med 4–0
Oddevold tog en tydlig seger mot Brage i superettan.
Matchen slutade 4–0 till Uddevallalaget.
– Riktigt skönt, säger anfallaren Rasmus Wiedesheim-Paul efter matchen till HBO Max.
Oddevold körde över IK Brage hemma på Rimnersvallen. När slutvisslan blev det 4–0 till Oddevold.
Två av målen gjordes av anfallaren Rasmus Wiedesheim-Paul som inte nätat sedan juni. Mål nummer ett kom i den första halvleken när han nickade in bollen i den tionde minuten.
– Det var riktigt skönt, det var på tiden, säger han till HBO Max.
Nästa mål kom i den andra halvleken efter att Oddevold hade tagit en 2–0-ledning.
Matchen slutade 4–0 efter att Vincent Poppler spikat slutresultatet. Segern innebär att oddevold hakar på i topp fyra-striden i superettan.
