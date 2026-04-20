Förklarar valet av Nordic: ”Hade högre tankar”

Elias Andersson valde att flytta hem till Sverige i vintras.

Valet föll på Nordic United i superettan.

– Det var ingen allsvensk klubb som ville eller var sugna på mig, berättar Andersson för SvenskaFans.

Efter tre år utomlands återvände Elias Andersson till Sverige inför årets säsong. Det blev dock ingen flytt till allsvenskan. Istället hamnade mittfältaren i Nordic United, nykomlingar i superettan.

– Såklart är jag jättetacksam för Nordic, men absolut hade jag högre tankar när jag kom hem till Sverige. Jag ville spela allsvensk fotboll, säger Andersson till SvenskaFans.

Mittfältaren hade även anbud från klubbar i den höst serien. Dessvärre för hans del befann sig ingen i närheten av Stockholm.

– Jag hade allsvenska klubbar som var ute efter mig, men jag var bunden till Stockholm och ville flytta till Stockholm. Det var ingen allsvensk klubb där som ville eller var sugna på mig, så då blev det Nordic, förklarar han.

Nordic United har inlett årets säsong i superettan med en seger och två förluster. Elias Andersson har spelat samtliga minuter så här långt.

– Jag trivs jättebra. Det är ett jättefint lag med många duktiga spelare som kanske inte varit på den här nivån tidigare, men där jag ser en jävla potential. Om jag kan hjälpa dem att ta ytterligare steg och kanske nå allsvenskan eller komma utomlands så är ingen gladare än jag, säger 30-åringen.

Elias Andersson har tidigare spelat för klubbar som Djurgården, Mjällby och Helsingborg i Sverige. Under sin utlandssejour representerade mittfältaren polska Lech Poznan, samt Viborg och Randers i Danmark.

Inför Nordic United första säsong i elitfotbollen har det rapporterats om fiffel inom Södertäljeklubben. Det handlar bland annat om uteblivna spelarlöner, ärenden till kronofogden och indragna bidrag från kommunen.