Oddevold tappar i superettan-toppen – kryssade mot Varberg

Under söndagen gästade IK Oddevold Varbergs Bois i superettan.

Då skulle Uddevalla-laget tappa poäng i jakten på en allsvensk plats.

Detta då man spelade 1-1.

Foto: Bildbyrån

Efter 24 omgångar i superettan hade IK Oddevold spelat in 42 poäng och befann sig på en fjärdeplats i serien.

Med lika många matcher spelade hade Varbergs Bois tagit 40 poäng och skuggade Uddevalla-laget i tabellen.

Med 90 minuter på klockan skulle ställningen i tabellen förbli densamma, då båda lagen hade gjort ett mål var. Detta efter att hemmalaget tagit ledningen efter 20 minuter, då Isak Vidjeskog slog till.

Sedan skulle Rasmus Wiedesheim-Paul kvittera för Oddevold i den andra halvleken, detta med 50 minuter på klockan.

Oddevold-anfallarens mål blev matchens sista och resultatet 1-1. Det innebär att IK Oddevold nu har sex poäng upp till Kalmar på kvalplats, som också har en match mindre spelad.

– Det är inte kört (med kvalplatsen). Lagen däruppe ska möta varandra och i superettan kan alla slå alla. Det är lite upp till oss själva, vi behöver vinna matcher för att ha en chans, säger Oddevolds Alexander Almqvist till HBO Max.

