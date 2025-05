Oddevold vann mot Sandviken – ilskan: ”Nästan friläge”

Sandviken matchen mot Oddevold.

Trots det var det gästerna som gick vinnande ur striden.

– Det är alldeles för lätt, alldeles för lätt, rasade Filip Olsson i Max-sändningen i paus.

Det dröjde bara drygt 20 minuter innan nollan spräcktes i superettan-matchen mellan Sandvikens IF och IK Oddevold under lördagen. Gästerna från Uddevalla spelade upp bollen snabbt, och Daniel Krezic skickade in ett inlägg från vänster som Rasmus Wiedesheim-Paul nådde högst på. Anfallaren nickade in matchens första mål via Hannes Sveijer i Sandviken-målet.

Med en kvart kvar av den första halvleken stod Oddevold för ett nästan identiskt anfall när Krezic inlägg nådde Adam Engelbrektsson som kunde stöta in 2–0-målet, och trots en matchbild som tillhört hemmalaget var det Oddevold som gick till halvtidsvila i ledning.

– Det ena är på en inspark eller en frispark från dem, och så kommer det en en andraboll och så går de i djupet. Det är alldeles för lätt, alldeles för lätt. Vi kan inte dominera matchen på det sättet och släppa in två sådana mål, rasade Filip Olsson i Max-sändningen i paus.

Anfallaren fortsatte:

– Vi har några lägen. Det är några inlägg som vi missar bollen på, som nästan är friläge känns det som.

Några fler mål blev det inte i matchen, trots flera fina lägen i den andra halvleken, och det var Oddevold som gick vinnande ur striden med en 2–0-seger.

Med det gick gästerna upp på fjärdeplats i superettan efter sex matcher (med en match mer spelad än konkurrenterna).