Officiellt: Anton snibb lämnar IK Oddevold

Efter tre säsonger i IK Oddevold står det klart att försvararen Anton Snibb inte blir kvar.

Klubben bekräftar på sin hemsida att 29-åringens kontrakt inte förlängs.

Foto: Bildbyrån

Anton Snibb kom till Oddevold inför säsongen 2023 och har under sina år i klubben varit en del av lagets resa upp i superettan. Den gångna säsongen blev dock ingen större succé på planen – Snibb fick bara spela fem matcher, varav en från start.

På Oddevolds hemsida tackar han för tiden i klubben:

– Jag vill passa på att tacka alla i och runt klubben för tre fina år och för att jag fått vara en del av den resa som Oddevold gjort. Ett stort tack för den här tiden.

Klubbchefen Daniel Wilhelmsson hyllar Snibbs insats både som spelare och lagkamrat:

– Anton har varit en viktig del av laget, både på och utanför planen, under sina tre säsonger hos oss. Vi vill rikta ett stort tack för hans tid i Oddevold och önskar honom all lycka framöver.