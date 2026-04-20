Pangstarten ett faktum – där är Besara redan bättre än i fjol

Förra året gjorde Nahir Besara 17 mål och tre assist för sitt Hammarby.

I år har han redan bidragit med fyra målgivande passningar – på tre matcher.

Foto: Bildbyrån

Nahir Besaras säsong 2025 kommer att gå till historieböckerna som en av de bästa från en spelare i allsvenskan – någonsin.

Totalt sett kom ”Bajen”-kaptenen upp i 17 mål och tre assist på 30 matcher, varav 29 från start, när hans grönvita lag slutade tvåa i serien.

I år har det också börjat bra för Stockholmsklubben som står på sex poäng efter tre matcher. I den första avfärdade man Mjällby med 3-0 hemma på 3Arena där Besara assisterade till två av Paulos Abrahams tre mål.

Därefter reste Kalle Karlssons lag till Uppsala för en repris på cupsemifinalen mot Sirius, men på annan arena. Där skulle de blåsvarta ta en komfortabel seger med 2-0.

Under lördagen spelade Hammarby sin andra hemmamatch för säsongen. För motståndet stod Örgryte IS som kom att förlora matchen med hela 8-1 – vilket är en av de två största segrarna för ”Bajen” sedan 1993. I matchen gjorde Nikola Vasic hattrick på 16 minuter och Nahir Besara ett av de andra fem målen.

Det var dock inte nog där. Den 35-årige mittfältaren bidrog även med två assist vilket innebär att han redan har slagit sin egen statistik i assist-kolumnen från fjolåret.

Besaras bästa säsong sett till antal assist var 2023 – då han gjorde 13 målgivande passningar på 29 matcher.